В Челябинской области продолжает снижаться выявляемость коронавируса, а смертность – нет

В Челябинской области продолжает снижаться выявляемость коронавируса, а со смертностью среди зараженных все сложнее.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, скончались еще четверо инфицированных. Непосредственно от COVID-19 умер 63-летний мужчина.

Причиной смерти 31-летнего южноуральца стал лейкоз, 72-летней женщины – – лимфома, 81-летняя пациентка скончалась от атеросклеротической болезни сердца.

Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждены 12 тысяч 332 случая заболевания коронавирусом, 99 из них за последние сутки.

8 тысяч 355 инфицированных уже выписаны из больниц, 3 тысячи 669 продолжают лечение, 267 скончались.

Челябинск, Павел Зварзин

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