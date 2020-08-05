В Челябинске будут судить пермяка, сбежавшего с альтернативной службы

Житель Пермского края предстанет перед судом за уклонение от призыва на альтернативную службу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Пермского края, обвиняемого в уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы.

В ходе предварительного расследования установлено, что молодой человек, освобожденный от военной службы и направленный 2 июля 2018 года решением призывной комиссии военного комиссариата города Чайковский и Чайковского района Пермского края для прохождения альтернативной гражданской службы в ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», в период с 8 августа 2018 года уклонялся от прохождения альтернативной гражданской службы.

В медицинском учреждении с призывником заключили срочный трудовой договор о приеме на работу на должность уборщика служебных помещений. Срок прохождения альтернативной гражданской службы составлял 21 календарный месяц. Однако молодой человек решил, что плата за его работу в больнице слишком мала и перестал появляться на работе.

Свою вину пермяк признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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