Бывший судебный пристав, выманивавший у известного челябинского бизнесмена 25 миллионов, предстанет перед судом

В суд направили дело одного из участников аферы, пытавшихся украсть у известного челябинского предпринимателя Артура Никитина 25 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

«По версии следствия обвиняемый совместно с соучастником в 2019 году совершил покушение на хищение денежных средств, принадлежащих руководителю коммерческой организации», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в марте этого года бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, а также экс-пристава задержали после того, как предприниматель Артур Никитин вручил им 200 тысяч рублей. Это была первая часть затребованного ими транша в 25 миллионов рублей. По словам экс-силовиков, во столько обошлось бы закрытие возбужденного в отношении Никитина уголовного дела об уклонении от налогов на сумму 180 миллионов рублей. Деньги якобы предназначались для неизвестных сотрудников силовых ведомств.

Правда, следователи не исключали с самого начала, что никаких влиятельных силовиков за предлагавшими не стояло: предпринимателя пытались просто «развести» и получить с него деньги, не собираясь выполнять договоренности по уголовному делу. Именно эта версия и стала окончательной при утверждении обвинительного приговора в отношении 49-летнего экс-пристава.

«Действуя путем обмана и злоупотребления доверием, ввел последнего в заблуждение относительно реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств. Во исполнение достигнутых договоренностей потерпевший передал обвиняемому часть денежных средств в размере 200 тысяч рублей, предполагаемых к передаче неустановленным должностным лицам правоохранительных органов, которыми обвиняемый распорядился по собственному усмотрению», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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