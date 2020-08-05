Дело об аренде подземного перехода в центре Челябинска направили прокурору

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения, обвиняемой в халатности при использовании муниципального имущества.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Горсад им. А.С. Пушкина», обвиняемой в халатности.
По данным следствия, в период 2018-2019 годов директор учреждения без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды муниципального имущества (подземного перехода под площадью Революции). Данными преступными действиями она причинила ущерб муниципальному учреждению в сумме более 4,9 миллиона рублей.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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