Дело об аренде подземного перехода в центре Челябинска направили прокурору

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения, обвиняемой в халатности при использовании муниципального имущества.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Горсад им. А.С. Пушкина», обвиняемой в халатности.

По данным следствия, в период 2018-2019 годов директор учреждения без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды муниципального имущества (подземного перехода под площадью Революции). Данными преступными действиями она причинила ущерб муниципальному учреждению в сумме более 4,9 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.08.20

Бывший судебный пристав, выманивавший у известного челябинского бизнесмена 25 миллионов, предстанет перед судом. / Зампред ВТБ: «Реальная доходность по вкладам вернется к ситуации 1995-96 годов». / В Челябинске будут судить пермяка, сбежавшего с альтернативной службы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»