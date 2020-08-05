Экс-мэра Челябинска оставили под домашним арестом

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев останется под домашним арестом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 5 августа, Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о продлении для экс-главы города Евгения Тефтелева в качестве меры пресечения домашнего ареста.

Бывший высокопоставленный чиновник будет находиться под домашним арестом до 10 октября нынешнего года.

Напомним, Тефтелева и экс-начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова задержали 11 декабря в Магнитогорске. Экс-чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Оба были заключены в СИЗО. В конце марта, после заключения соглашения со следствием, Евгения Тефтелева перевели под домашний арест. Пашков продолжает отрицать свою вину и до сих пор находится под стражей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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