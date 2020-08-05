В южноуральском поселке десятимесячная малышка утонула в ванне

В Челябинской области грудной младенец утонул во время купания.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 4 августа в поселке Локомотивный, расположенном на территории Карталинского района.
По предварительным данным, ребенок утонул во время купания. Известно, что мамы малышки в этот момент не было дома. Ребенка оставили под присмотром 10-летнего брата. Брат решил искупать 10-месячную сестренку, но не смог уследить за ней.
Следственное управление СКР по Челябинской области проводит по факту трагедии доследственную проверку.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.08.20
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