В Челябинской области гибнет памятник природы

Контролирующие органы обратили внимание на озеро Аракуль: водоем, объявленный памятником природы 60 лет назад, гибнет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», озеро находится в северной части Челябинской области в нескольких километрах от поселка Вишневогорск и является верхним в каслинском каскаде, включающем более 20 озер. Считается, что каскад образован отступающим ледником.

В переводе с башкирского Аракуль – озеро между гор. Его максимальная глубина в лучшие годы достигала 12 метров, а средняя – 5 метров. В 1912 году здесь была организована первая в этих краях станция искусственного разведения рыбы. Лет 10 назад в озере встречалась даже форель.

Аракуль издавна использовался для внутреннего туризма: на его берегу расположена самая южная гряда Уральских гор – Шиханы. На склонах тренируются альпинисты, категорийные туристы, облюбовали эти места и походники-любители.

На северном берегу озера в советское время появились детские оздоровительные и спортивный лагеря. А в 70-х годах прошлого века из озера начали качать воду для снабжения Вишневогорска.

В результате озеро обмелело – сначала до 3,5 метров средней глубины, а сейчас и вовсе менее 3. Вода отступила от берегов на несколько десятков метров, озеро заболачивается и в скором времени может окончательно погибнуть.

Тем временем, жители Вишневогорска утверждают, что потери воды при перекачке из Аракуля достигают 80%. Сейчас в проблеме разбирается прокуратура. Свою проверку собирается провести и минэкологии региона: как оказалось, местные власти не оформили документы на водопользование, не утвердили лимиты использования воды и не следят за состоянием сетей: «Наблюдаются протечки и большие потери», – отмечают в ведомстве.

Отметим, что бездумная перекачка воды едва не погубила еще одно озеро на севере Челябинской области: с середины ХХ века центр соседней Свердловской области пил из озера Иткуль. В результате водоем сильно обмелел. И полностью не восстановился до сих пор.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.08.20

В южноуральском поселке десятимесячная малышка утонула в ванне. / Экс-мэра Челябинска оставили под домашним арестом. / Дело об аренде подземного перехода в центре Челябинска направили прокурору. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»