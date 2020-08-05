Челябинец, пытавшийся убить фельдшера скорой помощи, решил, что его слишком строго наказали

Житель Челябинска, пытавшийся убить фельдшера скорой помощи, просил смягчить ему приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, 28 апреля 2020 года мужчина был признан виновным в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на 3 года 6 месяцев (по совокупности приговоров, путем присоединения к назначенному наказанию неотбытые части наказания по предыдущим двум приговорам). Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, в пользу Муниципального автономного учреждения «Челябмедтранс» – материальный ущерб в размере 1 тысячи 900 рублей.

Суд установил, что днем 22 июня 2019 года челябинцу, находившемуся в бессознательном состоянии в Металлургическом районе Челябинска, была вызвана бригада медиков. После оказания ему помощи осужденный напал на фельдшера. Он повалил женщину на землю, схватил за волосы, одновременно затягивая на ее шее фонендоскоп. Коллеги отбили женщину и вместе с ней укрылись в служебном автомобиле.

Мужчина руками, ногами и деревянной палкой бил по кузову машины «скорой помощи», камнем разбил стекло двери, ударив плечо водителя. Разбушевавшегося челябинцы остановили только прибывшие сотрудники полиции.

Осужденный и его адвокат в апелляционных жалобах просили смягчить наказание. Прокурор в апелляционном представлении настаивал на отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение в тот же суд, в связи с нарушением норм уголовно-процессуального закона.

Однако сегодня областной суд, рассмотрев это дело в апелляционном порядке, оставил без изменения приговор Металлургического районного суда.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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