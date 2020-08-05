На участке трассы М-5 под Миассом на три часа закроют движение

На одном из участков федеральной трассы М-5 в Челябинской области продолжается ограничение движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по капитальному ремонту газопровода на переходе через автомобильную дорогу М-5 «Урал» на участке км 1772 + 286 (возле города Миасс) в Челябинской области продолжает действовать временное ограничение движения для транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения в период с 10 июня по 15 августа 2020 года.

В ночь с 5 на 6 августа, в период с 02:00 до 05:00 местного времени, движение транспорта по федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» будет полностью перекрыто. Легковые автомобили будут направлены через Миасс. А тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения.

Схемы организации движения утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог.

Челябинск, Виктор Елисеев

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