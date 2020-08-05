Жара и смог продержатся на Южном Урале до конца недели

Южноуральцев предупредили об аномально жаркой погоде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 6-7 августа в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на 7 и более градусов выше климатической нормы. В отдельных районах максимальные температуры воздуха могут достичь отметки в 34 градусов Цельсия выше нуля.

В такую погоду повышается вероятность ЧС, происшествий и инцидентов, обусловленных увеличением количества ДТП, обострениями сердечно-сосудистых заболеваний, возможными тепловыми ударами, природными и техногенными пожарами, происшествиями на водных объектах.

Ситуация с пожарами в природной среде остается стабильной, однако в любой, подгоняемая человеческой халатностью, она может стать напряженной. В 5 муниципалитетах (Миассе, Челябинске, Верхнеуральском, Октябрьском и Чесменском районах) действует особый противопожарный режим. Посещение лесов, использование открытого огня на данных территориях строго запрещено.

Кроме того, по информации Челябгидрометцентра, на территории региона сохраняются неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим в Челябинске и Сатке режим НМУ продлен до 19 часов пятницы, 7 августа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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