«Солнцеликий»: пиар-компания южноуральского губернатора превращается в несмешной анекдот

Усилия пиар-блока южноуральского губернатора превратить бывшего московского чиновника в «подлинно народного» главу региона вызывают все более издевательские комментарии южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 5 августа, пиарщики Алексея Текслера предпринял очередную неуклюжую попытку приблизить своего шефа к простым южноуральцам, представив его хотя бы виртуально в образе «подлинно народного» и одновременно «самого прогрессивного» главы региона.

Наступление развернули сразу в двух направлениях. Так, под эгидой ИД «Гранада Пресс», обслуживающего информационные интересы областного правительства, собрался экспертный клуб, участие в котором приняли, в основном, политологи, совершенно случайно также обслуживающие интересы работающих в доме №27 на улице Цвиллинга.

Формальным поводом для встречи послужили предстоящие в сентябре выборы в Законодательное собрание Челябинской области. Казалось бы, тут политологам и карты в руки: прекрасная возможность обсудить расклад политических сил в регионе, перспективы различных партий на грядущем голосовании... Но нет. Главным героем клуба стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Эксперты долго обсуждали, почему именно южноуральцы будут голосовать за главу региона и возглавляемый им список известной политической партии. При этом кое-кто даже (Эх! Была не была!) провел едва ли не прямую параллель между Текслером и президентом России Владимиром Путиным, заявив (по аналогии с недавним голосованием по поправкам к Конституции РФ и выборами президента 2018 года), что сентябрьское голосование станет для южноуральского губернатора «референдумным».

«Люди готовы голосовать за Текслера, за дух обновления, за свежий воздух, который наконец-то появился в Челябинске», – вдохновенно вещал политолог Андрей Лавров, как будто забыв, что аккурат вчера, 4 августа, жители областного центра задыхались от удушливого смога. Да еще такого, что даже областное минэкологии вынуждено было признать, что по ряду вредных веществ было зафиксировано превышение ПДК.

«Текслер предложил диалог, разумный диалог с обществом. Этот разговор, очевидно, закончится каким-то рациональным выводом, почему нужно голосовать за конкретную партию», – вторил коллеге Алексей Ширинкин. Следует отметить, что «диалог» губернатор ведет весьма своеобразно, стараясь ограничиваться ни к чему не обязывающими селфи с южноуральцами. А вот обсуждать с обществом острые вопросы (например, качество атмосферного воздуха в Челябинске) избегает, предпочитая переадресовывать челябинцев к своим подчиненным.

Правда, кое-кто из политологов на всякий случай старался дистанцировать главу региона от партии, список которой тот возглавил. «То, что Текслер возглавил партийный список «Единой России», никак не повлияет на то, что он сейчас делает для региона. Текслер все тот же», – заверил то ли участников экспертного клуба, то ли публику Александр Мельников.

Пока политологи старались убедить южноуральцев в неизбежности победы ведомой на выборы Алексеем Текслером «партии власти», пиар-служба губернатора широкими мазками раскрашивала имидж босса. А все дело в том, что кому-то из «команды Текслера» пришла в голову гениальная мысль усадить главу региона на велосипед. «Как вам такой облик современного российского губернатора? Знакомьтесь, Алексей Текслер – губернатор Челябинской области, который проводит личные инспекции территорий на велосипеде», – восхитился идеей близкий все к той же «Гранаде» telegram-канал.

А в пресс-службе главы региона подобную «инспекцию» и вовсе окрестили велопрогулкой. Видимо, пиарщики губернатора решили, что Текслер на велосипеде тоже должен стать ближе (еще ближе!) простым южноуральцам.

Правда, всю игру чуть не испортил еще один лояльный властям telegram-канал – «Челябушка». Нет, с уровнем восхищения и здесь все в порядке: здесь и «новый тренд», и «великая задача». Но всегда все портят нюансы. А авторы канала (близкого, говорят, мэрии Челябинска) возьми да прибавь к «ноу-хау» губернатора историю про презентацию «мощных велопарковок»... у администрации города и администраций районов. Выходит, если и стал к кому-то ближе г-н Текслер, то не к простым южноуральцам, а к челябинским чиновникам?

В общем, «ноу-хау» южноуральцы, похоже, не оценили. «Губернатор неуклюже прокатился на велосипеде по Озерску, позируя на камеры пропаганды, – ернически отмечают авторы telegram-канала «Родина верблюдов». – Вот, если бы он сюда, в Озерск из Челябинска на велике приехал, в свите упитанных замов и помов – вот это было бы знаковым, примером для коллег из других регионов. Но нет! Велик Текслеру подкатили прямо к правительственной бронированной машине, а сам Алексей Леонидович ехал в кордоне из бегущих с высунутым языком работников пропаганды. Какие-то прямо аналогии с Северной Кореей, что ли, просматриваются? Там ведь тоже, на местном ОТВ рассказывают, как солнцеликий на велосипедах к народу ездит, лошадей на посевной запрягает».

Но остается еще надежда, что губернатор завоюет любовь и доверие южноуральцев с помощью высунутого его пиарщиками из самых что ни на есть сказочных запасников слогана «Кто, если не мы». Слоган, конечно, не новый, от слова «совсем». Можно здесь вспомнить и обращение к простым южноуральцам тогда еще кандидата в президенты США Джона Кеннеди: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас; спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны». И «гимн российской молодежи». И даже фильм Валерия Приемыхова про двух подростков, решивших разбогатеть и ограбивших магазин (и про то, как потом одного из них спивающийся бывший милиционер учил тому, что такое хорошо и что такое плохо). Да, кажется, и в Челябинской области слоган этот в избирательной кампании уже использовался – чуть ли не во времена первого губернатора Петра Сумина (тоже, как уверяли его пиарщики, «подлинного народного»).

Ну, да ладно. За плагиат нынешнего главу региона все одно не подтянешь. Во-первых, фраза эта стала настолько расхожей, что авторство ее кроме как народу приписать уже, наверно, и некому. Во-вторых, вам любой пиарщик скажет, что чем слоган проще и известнее – тем лучше. К тому же, как выразился на сегодняшнем экспертном клубе политолог Александр Федоров: «Слоган Текслера «Кто, если не мы» – это агитационный подход. Избиратели устали от традиционной борьбы партий. Конкуренция между партиями не носит какого-то содержательного характера. Это не борьба смыслов и идеей, и это отталкивает. Агитационная программа «Кто, если не мы» направлена на уставших и неопределившихся избирателей. Но ответ – кто это «мы» – Текслеру и его команде надо дать в ближайшее время».

Впрочем, южноуральцы уже давно дали ответ на вопрос – кто это «мы»? «Кто, если не мы, купит лекарство для лечения COVID-19», – отвечают жители Челябинска, которым чиновники популярно объяснили, что на государственную и муниципальную помощь они не имеют права. «Кто, если не мы, заплатит за услуги ЖКХ, даже после того, как цены по максимуму выросли в Челябинской области с июля, тогда как в других регионах на рост тарифов наложен мораторий», – вторят им все остальные южноуральцы (даже те, кто платит за воду, которой на самом деле нет).

Кто, если не мы? Не областные же власти, в конце концов. Они, вон, на велосипедах катаются. Некогда им. «Кто, если не мы»?

Челябинск, Виктор Елисеев

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