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Четверг, 6 августа 2020, 09:37 мск

Новости Челябинск

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На одном из уральских курортов произошел пожар

На одном из южноуральских курортов произошел пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня рано утром – около 4 часов 30 минут произошло возгорание в термальном комплексе «Баден-Баден», расположенном в 40км от Челябинска в Еткульском районе.

По словам очевидцев, была угроза перехода огня на соседние деревья и жилые корпуса, но пожарным удалось вовремя локализовать огонь.

Выгорели хозблок и кровля бани. Всего от огня пострадало около 60 квадратных метров построек. Причина возгорания уточняется.

Челябинск, Павел Зварзин

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