В двух городах Южного Урала объявили карантин по бешенству

Власти Челябинской области объявили карантин по бешенству животных в двух городах региона.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные мероприятия введены в Карабаше и Чебаркуле. Соответствующие постановления размещены на официальном портале правительства Челябинской области.
В Карабаше отловили лису, зараженную бешенством. В Чебаркуле заболевание обнаружили у кошки.
Карантин в Карабаше введен в границах улиц Свердлова, Матросова и Коммуны. В Чебаркуле под ограничительные мероприятия попала улица Октябрьская.
На этих территориях введен запрет на проведение выставок собак и кошек, их продажу, вывоз любых животных за пределы населенных пунктов и на отлов диких животных, например, для зоопарков или расселения в других районах области.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.08.20
На одном из уральских курортов произошел пожар. / Влажное, зеленое и летает… Спецпроект РИА Новый День «Язычник». / «Солнцеликий»: пиар-компания южноуральского губернатора превращается в несмешной анекдот. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube