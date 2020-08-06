В Челябинской области скончались еще четыре человека, зараженные коронавирусом

В Челябинской области скончались еще четыре человека, зараженные COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все они умерли от хронических заболеваний, коронавирус был сопутствующей инфекцией.

Так, причиной смерти 80-летней женщины стали гипертония и хроническая болезнь почек; 56-летнего мужчины – ишемия. 71-летний южноуралец скончался от атеросклеротической болезни сердца, 69-летний пациент – от хронической обструктивной болезни лёгких.

В целом, с начала пандемии в Челябинской области подтверждены 12 тысяч 430 случаев заболевания COVID-19, 98 инфицированных выявлены за последние сутки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.08.20

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