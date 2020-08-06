На берегу Тургояка появился еще один забор. Теперь – сдобренный солидолом

«Дачники» изощряются в стремлении защитить заборы, устанавливаемые на берегу Тургояка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сей раз собственники нескольких дач, построенных на берегу Тургояка, решили построить лестницу для удобства подхода к озеру. А чтобы ею могли пользоваться только те, кто потратился на строительство, обнесли ее забором, перекрыв попутно доступ к водоему.

Это возмутило других южноуральцев. «Между яхт-клубом «Чайка» и «Жемчужиной Урала» находится любимое место для отдыха нашей семьи, – написала в сообществе «Гражданский патруль Миасс» жительница Чебаркуля. – Скалы, прозрачная вода, красота. Сейчас мы не можем пройти к этому месту. Забор. Чувствую себя гостем в Миассе, прожив тут почти 40 лет».

При этом строители забора еще и развесили на деревьях объявления, где решили пристыдить тех, кто пользуется их «частной собственностью». Правда, поначалу призывы к совести не имели особенного результата: желающие попасть к озеру перелезали через забор, чтобы добраться до излюбленных мест. Тогда дачники вымазали ограду солидолом.

Общественники уже подготовили обращения в администрацию города и министерство экологии Челябинской области с просьбой провести проверку и дать оценку законности забора и ограничения доступа к воде.

«Война с заборами и нарушителями продолжается ежедневно. Уже сегодня отправим специалистов ОГУ «Особо охраняемые природные территории» и специалистов надзора для проведения проверки по данному факту. В любом случае должна быть свободная 20 метровая зона», – прокомментировали ситуацию в региональном минэкологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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