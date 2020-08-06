В России существенно подросли цены на туруслуги

В России существенно подросли цены на отдых: в ряде регионов туристические услуги подорожали на четверть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером, как ни странно, стала Челябинская область, где отмечен самый высокий рост цен – до 25%. В Калининградской, Тверской и Калужской областях подорожание составило 20%, в Поволжье и Алтайском крае – до 10%.

В наиболее популярных туристических регионах цены, в среднем, выросли не столь значительно, но отдых там и раньше был недешев, а сейчас и вовсе стал неподъемным для большинства жителей России.

«Сейчас цены на отдых в Крыму, Сочи, даже в Московской и Нижегородской областях сопоставимы с расценками лучших отелей Турции и других стран, что нехорошо», – цитируют «Известия» профессора РАНХиГС Галину Дехтярь.

Между тем, власти ряда регионов (Ставрополья, ХМАО, Иркутской, Мурманской, Костромской областей и Краснодарского края тоже) заявили, что сохранили прошлогодние прайсы.

При этом более чем в 30 территориях РФ отмечают, что план доходов от туристической отрасли в текущем году придется корректировать в меньшую сторону. Например, в Приморье прогнозируют, что получат всего 13% от прошлогодних сборов. В Иркутской, Тамбовской, Калининградской, Воронежской областях недополученные в отрасли средства оценивают в размере 50% – 60%. Оптимистично настроены лишь в Тверской и Самарской областях: первые не стали пересчитывать план 2020-го года, вторые уверены, что сохранят поступления на уровне прошлого года (рост цен на туруслуги в Самарской области составил 10%).

При этом во многих регионах заявляют, что заполняемость большинства курортов и гостиниц составляет 70% – 100%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.08.20

На берегу Тургояка появился еще один забор. Теперь – сдобренный солидолом. / В Челябинской области скончались еще четыре человека, зараженные коронавирусом. / В двух городах Южного Урала объявили карантин по бешенству. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»