«Дочка» ММК запустила производство канатов для лифтов по европейским стандартам

Метизники Магнитки освоили производство канатов для оснастки пассажирских лифтов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» освоено производство стальных ответственных канатов для пассажирских лифтов по европейскому стандарту DIN EN 12385-5 (DIN 3062).

По особому запросу потребителя ОАО «ММК-МЕТИЗ» произвело восьмипрядные канаты 10,0 мм конструкции 8х19S с органическим сердечником из синтетического материала. Данные канаты применяются для оснастки пассажирских лифтов; их конструктивная особенность определяется использованием в канате стальных проволок с комбинированной маркировочной группой 1370/1770 н/кв. мм. Проволоки повышенной группы прочности 1770 придают канату необходимый уровень прочности, а проволоки пониженной группы прочности 1370 повышают его пластические характеристики и выносливость.

Канаты прошли испытания, признаны соответствующими требованиям европейского стандарта и отгружены на экспорт. Восьмипрядные канаты, изготовленные по европейскому стандарту, превосходят по своим техническим и эксплуатационным характеристикам канаты шестипрядной конструкции.

Выпуск данного вида продукции стал возможным благодаря модернизации канатного производства. Пуск в эксплуатацию новых прядевьющих и канатных машин позволит расширить метизный сортамент выпускаемой продукции в ОАО «ММК-МЕТИЗ» и увеличить объемы поставок на рынок лифтовой отрасли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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