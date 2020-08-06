В Сатке полиция вышла на склад с алкоголем и сигаретами на 2 миллиона рублей

Полиция Саткинского района возбудила уголовное дело по факту хранения и реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках проводимых на территории Сатки мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции полиция изъяла более тысячи единиц алкоголя и свыше 15 тысяч пачек табачной продукции на общую сумму, превышающую 2 миллиона рублей.

«Полицейскими установлено, что ранее не судимые местные жители – мужчины 1964, 1980 и 1985 годов рождения, с целью систематического извлечения дохода организовали в помещениях трех гаражных боксов, расположенных на территории Сатки, хранение немаркированной алкогольной и табачной продукции», – рассказали в силовом ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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