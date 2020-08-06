Начальник магнитогорского ЗАГСа увела из бюджета 800 тысяч рублей

В Магнитогорске бывший начальник отдела ЗАГС предстанет перед судом за хищение бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительно заключение в отношении бывшего начальника отдела ЗАГС администрации города, обвиняемой в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

По версии следствия женщина в 2016-2019 годах, используя свое служебное положение, похищала средства, которые на основании фиктивных документов назначала в виде премий работникам ЗАГС мэрии Магнитогорска.

Всего за четыре года горожанка присвоила более 800 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела городские власти заявили исковые требования о возмещении причиненного материального ущерба.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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