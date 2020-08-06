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Четверг, 6 августа 2020, 12:49 мск

Новости Челябинск

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Мэрия Челябинска замахнулась на реновацию. На торги выставили целый квартал

Власти Челябинска готовят аукцион на продаже участка, на котором расположены два десятка многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о продаже на аукционе права заключить договор о развитии застроенной территории площадью 10,9 гектара в границах Копейского шоссе, улиц Туркменская, Уральская и Обуховская в Ленинском районе города.

Теперь чиновникам предстоит провести оценку земельных участков, расположенных в границах территории, определить начальную цену лота и существенные условия договора.

Победителю аукциона предстоит переселить жителей квартала (здесь размещено 22 МКД) в заранее купленные квартиры или новый дом, разработать проект застройки территории. Только после этого может начаться строительство.

Разговоры о реновации идут в Челябинске уже не первый год. Однако ранее местные застройщики относились к этой идее весьма прохладно, так как не хотели обременять себя переселением жителей, которое обязаны провести в полном объеме еще до начала стройки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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