Руководитель цирковой студии Южноуральска ответит в суде за разбившуюся воспитанницу

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту получения травм 5-летней девочкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя цирковой студии, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, женщина не обеспечила необходимых мер безопасности при проведении занятий в цирковой студии в Южноуральске. В результате в августе 2019 года 5-летняя воспитанница, выполняя упражнение на высоте, упала, получив травмы, составляющие по заключению медицинской экспертизы, тяжкий вред здоровью.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.08.20

Наиболее вероятный сценарий: Россия теряет Белоруссию, как Украину. / Мэрия Челябинска замахнулась на реновацию. На торги выставили целый квартал. / Начальник магнитогорского ЗАГСа увела из бюджета 800 тысяч рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»