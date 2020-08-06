Жители Челябинской области наткнулись на противотанковые мины

На бывшем военном полигоне южноуральцы обнаружили противотанковые мины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, 5 августа около 13:00 сотрудникам ведомства сообщили о том, что в селе Сухореченское Карталинского района на бывшей военной точке при раскопках местные жители обнаружили пять противотанковых мин, предположительно боевых.

Для проведения обследования на место выехала инженерно-техническая группа ОМОН из Магнитогорска.

В результате были обнаружены пять противотанковых мин ТМ – 57 без взрывателя, с взрывчатым веществом весом около 35 килограммов.

Кроме этого, при осмотре прилегающей территории минно-розыскная собака обнаружила тротиловую шашку весом 400 граммов, с электродетонатором внутри. Находка представляла реальную опасность для жизни и здоровья граждан, нашедших боеприпасы.

Старшим инженером-сапером было принято решение уничтожить все найденное на месте накладным зарядом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.08.20

Спецслужбы задержали 25 подпольных оружейников в пяти регионах России. / Руководитель цирковой студии Южноуральска ответит в суде за разбившуюся воспитанницу. / Наиболее вероятный сценарий: Россия теряет Белоруссию, как Украину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»