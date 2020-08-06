В центре Челябинска троллейбус проткнул окно автобуса. Есть пострадавшие

В Челябинск токоприемник троллейбуса проткнул окно пассажирского автобуса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во второй половине дня 6 августа в районе Алого поля. Челябинцы рассказали об аварии в социальных сетях.
По словам очевидцев, у ехавшего троллейбуса сорвался токоприемник. «Рог» угодил в лобовое стекло автобуса, проткнув его насквозь.
К месту ДТП прибыла машина скорой медицинской помощи.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в результате инцидента пострадал водитель автобуса.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 06.08.20
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