Челябинцы намерены показать губернатору Текслеру красную карточку

Челябинцы намерены показать красную карточку губернатору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники подали уведомление о проведении акции «Красная карточка экологическим нарушителям».

«В городе опять нечем дышать, а власть рассказывает нам об успешной реализации проекта «Чистый воздух», – заявляют организаторы акции. – Приходи 10 августа с 12:00 до 20:00 на Аллею Славы у здания правительства. Покажи красную карточку губернатору и подпиши предупреждение о недопущении нарушения нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду.

Власть уведомлена об акции 10.08 с 12:00 до 20:00 в установленном законом порядке, режим повышенной готовности в Челябинской области действует до 9 августа. Средства защиты (маски) будут предоставлены организаторами.

Вздохнем полной грудью!"

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.08.20

В Сочи усилят контроль за соблюдением масочного режима. / В центре Челябинска троллейбус проткнул окно автобуса. Есть пострадавшие. / Черногория определилась, когда откроется для туристов из России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»