российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 августа 2020, 20:02 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

Челябинцы намерены показать губернатору Текслеру красную карточку

Челябинцы намерены показать красную карточку губернатору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники подали уведомление о проведении акции «Красная карточка экологическим нарушителям».

«В городе опять нечем дышать, а власть рассказывает нам об успешной реализации проекта «Чистый воздух», – заявляют организаторы акции. – Приходи 10 августа с 12:00 до 20:00 на Аллею Славы у здания правительства. Покажи красную карточку губернатору и подпиши предупреждение о недопущении нарушения нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду.

Власть уведомлена об акции 10.08 с 12:00 до 20:00 в установленном законом порядке, режим повышенной готовности в Челябинской области действует до 9 августа. Средства защиты (маски) будут предоставлены организаторами.

Вздохнем полной грудью!"

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.08.20

В Сочи усилят контроль за соблюдением масочного режима. / В центре Челябинска троллейбус проткнул окно автобуса. Есть пострадавшие. / Черногория определилась, когда откроется для туристов из России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия,