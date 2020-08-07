Южноуральцы жестоко убили пенсионерку, пригласившую их в гости

Житель Саткинского района помог бывшей жене убить поругавшуюся с ней пенсионерку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убийство произошло в Бакале. В ночь на 4 августа 35-летний мужчина выпивал вместе с 30-летней экс-спуругой. А потом решили пойти «продолжить банкет» к 69-лтеней знакомой.

Во время застолья между молодой гостей и хозяйкой квартиры разгорелся скандал, 30-летняя начала бить пенсионерку ножом и осколком бутылки. А мужчина надел на голову хозяйки полиэтиленовый пакет и удерживал, пока та не перестала дышать. После этого гости облили пенсионерку спиртом, подожгли и сбежали.

Полиция задержала их достаточно быстро. Им предъявлены обвинения в убийстве. Свою вину они признали, но мужчина просил проявить к нему снисхождение и отправить не под стражу, а под домашний арест. Суд отправил обоих в СИЗО.

Сатка, Павел Зварзин

Сатка. Другие новости 06.08.20

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