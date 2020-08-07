В Челябинской области на фоне снижения выявляемости COVID-19 выросла смертность среди зараженных

На Южном Урале на фоне снижения выявляемости COVID-19 выросла смертность среди зараженных.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтверждены 95 новых случаев коронавируса.

При этом сообщается о 4 умерших (долгое время этот показатель держался на уровне 3 в день, но с 6 августа заявляется о 4). Причиной смерти скончавшихся стали хронические заболевания, ковид был сопутствующей инфекцией. Так, 82-летняя пациентка умерла от хронического пиелонефрита, 67-летний мужчина – от хронической сердечной недостаточности, 79-летний южноуралец – от хронической аневризмы, 92-летний – от хронической обструктивной болезни легких.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлены 12 тысяч 430 зараженных, 275 из них скончались. Непосредственно от коронавируса умерли 96 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.08.20

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