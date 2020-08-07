В Миассе двухлетний ребенок выпал из окна

В Миассе из окна выпал двухлетний ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошла накануне вечером на улице Парковой. Малыш упал со второго этажа. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом конечностей.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 07.08.20

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