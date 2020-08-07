Жара отступает. В выходные дожди снизят температуру воздуха на Южном Урале

Пришедшие в Челябинскую область дожди прогонят жару.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, уже днем пятницы, 7 августа, в регион придут дожди. Постепенно они охладят температуру воздуха, а в предстоящий уик-энд жара покинет Южный Урал.

Так, сегодня, 7 августа, днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха +28, +23 градуса по Цельсию.

В субботу и воскресенье синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, дожди (9 августа местами сильные), в отдельных районах грозы. Температура атмосферного воздуха в ночь на субботу, 8 августа, 14-19 градусов выше нуля, днем +23, +28, на востоке до +31.

Ночью в воскресенье столбик термометра опустится к отметкам +12, +17 градусов, днем воздух прогреется всего до 18-23 градусов выше нуля, на востоке до +27.

В Челябинск дождливая погода придет в ночь на субботу, 8 августа. Сегодня днем температура воздуха будет +30, +32 градуса по Цельсию. Завтра днем также будет достаточно жарко – до 30 градусов выше нуля. А вот в ночь на воскресенье ожидается уже +15, +17. Днем потеплеет до +23, +25 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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