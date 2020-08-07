Власти Челябинской области продлили режим ограничений

На Южном Урале продлили режим повышенной готовности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, режим повышенной готовности продлен в регионе до 23 августа. Соответствующее распоряжение подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.

«В регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая позволяет снять ряд ограничений. С соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека могут возобновить работу: музеи; организации дополнительного и дополнительного профессионального образования; организации, осуществляющие спортивную подготовку», – уточнили в областном правительстве.

Для южноуральцев старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции.Это решение дает возможность продления для них больничных листов. Кроме того, в Челябинской области продолжает действовать масочный режим (ношение масок обязательно в общественных местах), а также запрет на проведение массовых мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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