В горнозаводской зоне Челябинской области вышли из строя телефоны экстренных служб

В горнозаводской зоне Челябинской области вышли из строя телефоны экстренных служб – об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на МЧС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе земляных работ в Катав-Ивановском муниципальном районе повреждены линии связи ПАО «Ростелеком». Временно не работают номера «101», «102», «103», «104» в Трехгорном, Усть-Катаве, Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах.

«В случае экстренных ситуаций необходимо звонить на Единый номер экстренных служб «112».

В настоящее время на месте аварии работают две бригады ПАО «Ростелеком». Предварительное время восстановления – 16:00», – сообщили в правительстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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