В центре Челябинска исчезли полсотни едва высаженных кустарников. Мэрия винит неизвестных

В Челябинске неизвестные выкопали почти 50 кустов кустарника, только высаженных в рамках благоустройства.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, инцидент произошел предположительно сегодня ночью.
«Неизвестные выкопали 47 метров кустов кизильника, высаженного вдоль улицы Лесопарковой, – уточнили представители администрации города. – Эти работы были приняты и оплачены. В настоящий момент комитет дорожного хозяйства готовит заявление в полицию».
Власти города обращаются к челябинцам с просьбой, если они станут свидетелями подобных фактов, вызывать полицию на место происшествия.
«Наши подрядчики не работают по ночам по высадке растений, а если задерживаются, то их легко можно отличить по форменным жилетам и спецтехнике в непосредственной близости с местом работ», – напоминает пресс-служба мэрии.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.08.20
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