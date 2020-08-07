В центре Челябинска исчезли полсотни едва высаженных кустарников. Мэрия винит неизвестных

В Челябинске неизвестные выкопали почти 50 кустов кустарника, только высаженных в рамках благоустройства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, инцидент произошел предположительно сегодня ночью.

«Неизвестные выкопали 47 метров кустов кизильника, высаженного вдоль улицы Лесопарковой, – уточнили представители администрации города. – Эти работы были приняты и оплачены. В настоящий момент комитет дорожного хозяйства готовит заявление в полицию».

Власти города обращаются к челябинцам с просьбой, если они станут свидетелями подобных фактов, вызывать полицию на место происшествия.

«Наши подрядчики не работают по ночам по высадке растений, а если задерживаются, то их легко можно отличить по форменным жилетам и спецтехнике в непосредственной близости с местом работ», – напоминает пресс-служба мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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