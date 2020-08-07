Выборы-2020: южноуральские «единороссы» не верят в Текслера

Кандидаты от «партии власти» на выборах в Заксобрание Челябинской области стараются на выпячивать партийную принадлежность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники предвыборной гонки от «Единой России» дистанцируются от собственной партии и не хотят лишний раз напоминать избирателям о своей партийной принадлежности. Происходит это после того, как во главе партийного списка «единороссов» встал вступивший в ЕР губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, это решение губернатора с самого начала преподносилось как однозначное усиление кандидатов от «партии власти» на предстоящих в сентябре выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Но технологии избирательного штаба главы региона явно не нашли отзыва в сердцах южноуральцев.

Выдвинутый пиарщиками губернатора предвыборный слоган «Кто, если не мы» едва ли не сразу вызвал насмешки со стороны избирателей, а сам глава региона получил прозвище «розовый Текслер» – из-за цвета букв, выбранного для отображения лозунга на листовках и баннерах. Кое-кто даже отметил, что губернатор и раньше питал слабость к розовому цвету.

Не верят в способность Алексея Текслера помочь победе «партии власти» (в электоральном поле, оставим пока административный ресурс за скобками) и сами «единороссы», стараясь лишний раз не напоминать избирателям о том, какую именно фракцию они сформируют в региональном парламенте.

Конечно, тенденцию к проявлению представителями ЕР «партийной скромности» – не новость. Аналогичная ситуация была и в прошлом году во время выборов в районные советы депутатов Челябинска, когда некоторые «единороссы» старательно избегали упоминания своей партийной принадлежности в агитационных материалах.

Но одно время – уровень района города (пусть и областного центра), когда кандидатами выступали зачастую малоизвестные персонажи. И совсем другое, когда речь идет о представителях самой что ни на есть «старой гвардии» «Единой России» в областном масштабе.

Между тем, на огромных рекламных баннерах зампреда областного заксобрания Марины Поддубной, идущей от ЕР в качестве кандидата-одномандатника по Копейску, едва можно разглядеть эмблему партии, скромно притулившуюся с правом верхнем углу.

А вот депутат Челябинской городской Думы Владимир Бодров пошел еще дальше. Напомним, он идет от ЕР по Калининскому району. При этом праймериз он проиграл, и кандидатом-одномандатником стал лишь после того, как победитель предварительного голосования пошел на выборы самовыдвиженцем. Однако, судя по предвыборным баннерам г-на Бодрова, партийное представительство ему совсем не «уперлось», так как «Единая Россия» на них даже не упоминается. Зато речь идет о некоей «Единой команде Челябинской области». При этом символика на баннерах далека от партийной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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