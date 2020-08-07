В Челябинске умер врач, заразившийся коронавирусом

В Челябинске умер врач-реаниматолог, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 70-летний Виктор Шевченко работал анестезиологом-реаниматологом в отделении реанимации терапевтического корпуса ГКБ №1. Его врачебный стаж составлял 47 лет.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 07.08.20
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