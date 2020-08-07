Челябинцы через Путина потребовали встречи с губернатором и отставки министра экологии

Челябинцы требуют встречи с губернатором и отставки министра экологии. В качестве «третьей стороны» привлекается президент России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинска выступили с открытым обращением к президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Алексею Текслеру и руководителю Росприроднадзора Светлане Родионовой. Копию документа собираются передать в министерство экологии Челябинской области.

«Мы, жители Челябинска, открыто заявляем о том, что не готовы терпеть сложившуюся экологическую ситуацию в нашем городе, – говорится в обращении. – На протяжении последних лет с каждым годом мы ощущаем на себе, что экологическая обстановка в городе только ухудшается, несмотря на все заверения властей о том, что количество вредных промышленных выбросов снижается, мы утверждаем обратное.

Мы, простые горожане, в буквальном смысле задыхаемся в собственных квартирах. Должностные лица объясняют такую ситуацию периодами НМУ, однако это объяснение нас категорически не устраивает.

Во-первых, периоды НМУ в последнее время объявляются слишком часто: например, за весь июль был отмечен только один день без НМУ.

Во-вторых, такое объяснение не облегчает наше положение. Жители самых разных районов города, включая отдаленные загородные посёлки, жалуются на резкие неприятные запахи в воздухе. Многие из нас просыпаются с головной болью, кашлем, раздирающей болью в горле и т.д.».

Авторы обращения заявляют, что устали слушать «сказки», что ядовитый смрад – это следствие пожаров, деятельности садоводов, гаражных кооперативов или автомобильных выбросов.

«Так, контроль за качеством воздуха осуществляет Роспотребнадзор, замеры и анализ проб воздуха проводит Челябинский гидрометеоцентр (ЦГМС), а результаты кратных превышений формальдегида, диоксида азота, бензопирена регулярно выкладывает на своем сайте министерство экологии Челябинской области. За все время фиксирования, а это многие годы, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе министерство экологии так и не установило виновных в нарушении САНПиН нормативов воздуха в городе Челябинске.

Ограниченная информация, характеризующаяся отдельными показателями по паре-тройке вредных веществ и выкладываемая в онлайн-режиме для отвода глаз населения, позволяет предприятиям свободно выбрасывать ядовитые вещества в воздух, особенно в ночное время и в выходные дни, когда службы контроля не работают, отравляя более миллиона граждан Челябинска, – считают авторы обращения. – На требования о необходимости вывести информацию о качестве атмосферного воздуха в онлайн-режиме, доступном для каждого жителя Челябинской области, приходят смехотворные отписки с информацией, как много министерство экологии сделало для жителей.

В свою очередь, жители требуют сделать доступной информацию по ВСЕМ показателям загрязняющих веществ на сайте Роспотребнадзора Челябинской области, т.к. именно этот государственный орган отвечает за качество атмосферного воздуха в городе Челябинске.

По сегодняшний день эти данные являются тайной для жителей Челябинской области, чем нарушаются их основные права и свободы, в том числе на жизнь!»

Авторы обращения напоминают, что право граждан на получение информации закреплено в федеральном законодательстве, но оно не соблюдается. И отмечают: «Более того, приказом №227 от 23.03.2020 года министром Лихачевым решено приостановить все проверки юридических лиц. То есть, на весенне-летний период 2020 года промышленные гиганты по факту были освобождены от надзора и контроля, чем и воспользовались, выбрасывая в воздух запредельно допустимые концентрации отравы и даже не соблюдая ограничения в режим НМУ, чем создали ад для жителей, находящихся на режиме самоизоляции и не имеющих возможности уехать из городов».

Особо отмечается невыполнение майских указов президента РФ (2018 года).

«Болеем мы, болеют наши дети! Молодежь не хочет оставаться в городе, который в период НМУ превращается в газовую камеру, выпускники школ уезжают в другие города. Многие челябинцы за последние годы так же уехали из города, прежде всего, из-за неблагоприятных экологических условий.

Город Челябинск с каждым годом деградирует, городская среда разрушается.

Количество онкобольных и людей с заболеваниями дыхательной системы и ЛОР-органов просто зашкаливает!

Мы видим, как наш город превращается в захолустье с плохим воздухом и убитой инфраструктурой. При этом власти города и области открыто игнорируют проблему номер 1 для большинства челябинцев – ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ!

Считаем сложившуюся ситуацию критической, считаем, что город находится на грани экологической катастрофы! Мы, простые жители, налогоплательщики, избиратели, требуем губернатора принять нас на личном приёме, чтобы обсудить сложившееся положение дел.

Проблема вредных выбросов не требует отлагательства, её необходимо решать в первую очередь. Без решения этой проблемы все остальные решать будет бессмысленно: зачем нужна комфортная городская среда в городе, где нечем дышать, а жители – потенциальные мертвецы?

Годами мы направляем письма и жалобы в различные инстанции всех уровней, но получаем в ответ пустые издевательские отписки, написанные словно под копирку и содержащие лишь справочную официальную информацию, вместо сведений о реальных принятых мерах по снижению загрязнения атмосферы. Все это считаем имитацией диалога с населением, карикатурой на реальную работу.

Считаем, что подобные отписки лишь повышают градус недовольства среди населения. Таким образом чиновники дискредитируют институты власти в глазах жителей.

Мы устали терпеть, как нас травят, мы больше не верим обещаниям властей. Мы требуем встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и мы готовы идти до конца, защищая здоровье наших детей и будущее нашего города.

Мы требуем отставки министра С.Ф. Лихачева из-за беспомощности и номинальности деятельности министерства и отсутствия полномочий.

Мы требуем принять реальные меры по уменьшению выбросов в атмосферу на территории Челябинской области в предельно сжатые сроки.

Мы требуем сделать доступной информацию по ВСЕМ показателям загрязняющих веществ на сайте Роспотребнадзора Челябинской области.

Мы требуем открытых совещаний, создания экспертного совета с участием общественников.

Мы требуем рассекретить и опубликовать все соглашения, заключенные между промышленниками и органами власти в рамках экологических проектов по квотированию выбросов, так как эти данные непосредственно касаются здоровья каждого жителя Челябинской области.

Мы требуем соблюдать право на благоприятную окружающую среду, на здоровую жизнь граждан Российской Федерации», – говорится в обращении.

Документ планировалось передать губернатору Текслеру 10 августа после митинга под окнами правительства Челябинской области. Власти мероприятие даже согласовали, правда, сообщив, что в указанное время площадка уже занята. И буквально сразу же, как и в истории с пикетом партии «Яблоко» «#Допускай!», появилось распоряжение Алексея Текслера о продлении режима повышенной готовности, подразумевающего любые массовые и публичные мероприятия.

Но челябинцы решили не отказываться от акции, а просто изменить ее формат. Тем более, что в связи с запретом на массовые мероприятия заявленная площадка под окнами областного правительства должна освободиться.

Поэтому акцию проведут 10 августа на аллее Славы в виде одиночных пикетов и сбора подписей под обращением к президенту и губернатору. После чего документ будет направлен адресатам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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