Экс-мэру Копейска вернули надежду на свободу

Челябинский областной суд отменил решение низшей инстанции об отказе в УДО экс-главе Копейска Вячеславу Истомину.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, судья отменил постановление Копейского городского суда от 4 июня 2020 года о прекращении производства по ходатайству адвоката бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина об условно-досрочном освобождении его подзащитного от отбывания наказания, в связи с нарушением срока повторной подачи ходатайства. Суд апелляционной инстанции направил материал на новое рассмотрение в тот же суд.

Напомним, чиновник был задержан в своем рабочем кабинете 25 июля 2016 года по подозрению в получении взяток от бизнесменов на сумму не менее 2 миллионов рублей.

Было установлено, что особая «благодарность» за покровительство градоначальника выражалась не только деньгами. Из материалов дела следовало, что мэр Копейска за счет одного из коммерсантов отпраздновал свое вступление в должность, 45-летие, Новый год. Кроме того, Истомин получал упаковки дорогого игристого вина, осетров, фаршированных семгой, и, разумеется, деньги.

Впоследствии экс-чиновник пошел на досудебное соглашение со следствием и ходатайствовал о рассмотрении дела в упрощенном порядке. В итоге Копейский городской суд приговорил Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 5 миллионов рублей, а также лишил права занимать должности в органах местного самоуправления в течение 3 лет. В счет отбывания указанного срока суд засчитал чуть более 1 месяца нахождения Истомина в СИЗО и время пребывания под домашним арестом – с 1 сентября 2016 по 27 июня 2017 года.

В июле прошлого года экс-чиновник подал ходатайство об УДО, однако, сначала заседание суда трижды откладывалось, а в итоге суд ходатайство отклонил. После этого Вячеслав Истомин попросил заменить неотбытый срок на исправительные работы. Однако, и это ходатайство суд отклонил.

Попытки обжаловать это решение также закончились неудачей. Наконец, защита Истомина вновь стала ходатайствовать об условно-досрочном освобождении клиента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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