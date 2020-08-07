Челябинск готовится к заключительному этапу опрессовок

Заключительный этап гидравлических испытаний стартует на следующей неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, пятый этап гидравлических испытаний продлится в Челябинске с 11 по 25 августа. Горячая вода будет отключена в 671 жилом доме, 41 детском саду, 44 учебных и 28 лечебных учреждениях Челябинска в четырех районах города: Калининском, Советском, Тракторозаводском и Центральном.

Гидравлические испытания тепловых сетей – обязательные требования «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», напоминают представители городской администрации. Этот метод обследования позволяет выявить признаки повреждений, течи или запотевания в сварных швах, основном металле, в корпусах и сальниках арматуры и других элементах трубопроводов. Повреждения, обнаруженные в ходе проведения опрессовок, устраняются владельцами сетей, на которых они диагностированы.

Если в межотопительный период не выявлять «слабые» места теплосетей и не ремонтировать аварийные участки, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях.

Вместе с энергетиками в подготовке к отопительному сезону участвуют управляющие организации. За время летних опрессовок их представители должны промыть оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов, провести осмотр общедомового имущества и тепловых коммуникаций, обнаружить и устранить скрытые дефекты на внутридомовых системах дома.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения составляет две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок», 5 этап.

Челябинск, Виктор Елисеев

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