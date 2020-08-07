Челябинский «Трактор» стартует в новом сезоне КХЛ с уральского дерби

Хоккейный клуб из Челябинска встретится в первом матче нового сезона КХЛ с одним из принципиальнейших соперников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», новый сезон Континентальной хоккейной лиги клуб начнет дома.

3 сентября «черно-белые» сыграют против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Полный календарь регулярного чемпионата КХЛ 2020-2021 будет опубликован сегодня вечером.

Екатеринбургский «Автомобилист» является принципиальным соперником челябинской команды еще со времен чемпионата СССР.

К новой встрече клубы подходят в весьма различных статусах: «черно-белые» закончили предыдущий сезон на 11-м, предпоследнем месте Восточной конференции, их соперники из Екатеринбурга заняли четвертое место. При этом во всех четырех встречах «регулярки» 2019-2020 годов победа была за «Автомобилистом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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