В Челябинске оштрафовали двух участников акций в поддержку Хабаровска

Двух участников акций в поддержку хабаровчан в Челябинске оштрафовали.

Как передает РИА «Новый День», Советский районный суд Челябинска оштрафовал Ирину Ефимову и Сергея Павличенко, вышедших 1 августа на акции солидарности с жителями Хабаровского края.

Напомним, 11 июля в Хабаровске начались стихийные протесты в поддержку арестованного по подозрению в причастности к совершению тяжких преступлений и отправленного в отставку губернатора края Сергея Фургала.

1 августа по стране прокатилась волна акций солидарности с протестующими сибиряками. О своей поддержке заявили и некоторые жители Челябинска.

По информации ОВД-инфо, заседание у Сергея Павличенко состоялось 6 августа, у Ирины Ефимовой – сегодня, 7 августа. Суд признал обоих виновными в нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей.

Павличенко заявил, что не согласен с таким решением, так как проводил одиночный пикет, и намерен его обжаловать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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