ЦИК отказал «Яблоку» в допуске к выборам в южноуральский парламент, пригрозив СКР

ЦИК отказал «Яблоку» и Партии возрождения России в допуске к выборам в Законодательное собрание Челябинской области.

Как передает РИА «Новый День», сегодня, 7 августа, Центральная избирательная комиссия РФ отклонила жалобы региональных отделения партии «Яблоко» и Партии возрождения России на решение Челябинского облизбиркома о недопуске их к выборам в областной парламент.

Так, после проверки подписей «Яблока» доля брака в них снизилась с 22,1% до 19,8%, у Партии возрождения России эта доля снизилась с 18,1% до 17,28%. Однако, даже после этого количество недостоверных подписей оказалось слишком велико, чтобы допустить партийные списки к участию в выборах 13 сентября.

Более того, «Яблоку» может грозить теперь уголовное разбирательство. «Для регистрации списка «Яблоку» не хватает 513 подписей. Отметим, что подпись 191 избирателя не смогли идентифицировать, что может говорить о фальсификации. Мы рекомендуем областной избирательной комиссии направить данные об этих подписях в Следственный комитет», – заявил один из членов ЦИК.

Вместе с тем, региональное отделение рассматривает сейчас возможность направления в суд иск теперь уже к Центризбиркому.

Челябинск, Виктор Елисеев

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