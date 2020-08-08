На Южном Урале скончались два человека, зараженные коронавирусом

В Челябинской области скончались два человека, зараженные коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, оба южноуральца умерли от хронических заболеваний, ковид стал сопутствующей инфекцией.

Так, причиной смерти 65-летнего мужчины был острый инфаркт миокарда, 74-летнего – атеросклеротическая болезнь сердца.

За сутки на Южн6ом Урале подтверждены 96 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 12 тысяч 621 инфицированный, 277 из них умерли.

Челябинск, Павел Зварзин

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