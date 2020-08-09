На Южном Урале скончались еще 4 человека, зараженные ковид

В Челябинской области скончались еще 4 человека, зараженные ковид.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, непосредственно от инфекции умер 36-летний мужчина. У остальных COVID-19 стал сопутствующим.

Причиной смерти 56-летнего южоуральца стала болезнь Бехтерева, 57-летнего – миелодиспластический синдром, рефрактерная анемия, 79-летнего – атеросклеротическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий.

В течение 8 августа в Челябинской области подтверждены 93 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии выявлены 12 тысяч 714 инфицированных, 281 из них умерли (непосредственно от COVID-19 – 97).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.08.20

На Южном Урале скончались два человека, зараженные коронавирусом. / Российские туристы рискуют оказаться запертыми в Турции на фоне новых вспышек коронавируса. / На Челябинскую область обрушатся грозы и штормовой ветер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»