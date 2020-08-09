Осень близко: на Урале холодает

Погода решила напомнить уральцам о приближающейся осени: в Челябинской области холодает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изнуряющая жара, похоже, закончилась. Ближайшие пара недель на Южном Урале обещают быть прохладными и дождливыми.

Сегодня будет еще очень тепло: до +28, в низинах и горах – до +23. Местами возможны сильные и очень сильные ливни, в отдельных районах (включая Челябинск) грозы, град.

В понедельник, 10 августа, дневные температуры не превысят +23, а во вторник похолодает в отдельных районах до +16, в Челябинске – до +18.

Согласно долгосрочному прогнозу, столбики термометров смогут снова подняться выше +20 не раньше последней декады августа.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.08.20

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