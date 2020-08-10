В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение: сегодня днем в отдельных районах региона ожидаются грозы, очень сильные дожди, ливни, град – местами крупный, шквалистое усиление ветра 25-27 м/с.

При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», в восточных и юго-восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.08.20

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