Осталась груда металла: в Челябинске во время грозы автомобиль заехал в лужу

В Челябинске во время вечерней грозы произошло в ДТП, одну из машин буквально разорвало на части.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера около 21:30 на улице Доватора.

Водитель ВАЗ-21125, заехав в лужу, не справился с управлением, наскочил на бордюрный камень и влетел в электроопору. От удара ВАЗ выбросило снова на проезжую часть, где он столкнулся с двигавшемся в попутном направлении Hyundai.

От отечественно легковушки осталась груда металла. В ДТП погибла пассажирка ВАЗа.

Челябинск, Павел Зварзин

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