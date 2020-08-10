В одном из министерств Челябинской области зафиксирована вспышка коронавируса

В Челябинской области скончались еще 4 человека, зараженные COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, все четверо скончались от хронических заболеваний, коронавирсу был сопутствующей инфекцией.

Так, причиной смерти 41-летней женщины стала концентрическая гипертрофия миокарда, 56-летней – хронический лейкоз. Пациентки 79 и 84 лет страдали сахарным диабетом. У первой добавился постинфарктный кардиосклероз, у второй – поражение почек и хроническая сердечная недостаточность.

За сутки в области выявлено 89 инфицированных коронавирусом, в том числе 11 сотрудников министерства экологии (всего в ведомстве на сегодняшний день 18 заболевших).

Всего с начала пандемии подтверждены 12 тысяч 803 случая заболевания COVID-19, 285 из них скончались.

Челябинск, Павел Зварзин

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