Утерянные знания более развитой цивилизации: дожди напомнили о застарелой проблеме Челябинска

Ливни, обрушившиеся на Челябинск в минувшие выходные, напомнили о застарелой проблеме – неработающей ливневой канализации. Более того, выяснилось, что на новых объектах ливневка зачастую и вовсе не предусмотрена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в воскресенье, 9 августа, в разных районах области выпало от 2 до 58 мм осадков. Например, в Южноуральске – 47 мм (90% месячной нормы), Миассе – 31 мм (49% месячной нормы).

Обильные дожди прошли в выходные и в Челябинске. Город «поплыл», так как ливневые канализации либо забиты, либо вовсе отсутствуют. Челябинцы завалили жалобами вице-мэра по городской среде Александра Егорова.

«Короче, Артиллерийская улица утонула. Ее ремонт закончили этим летом: каждый выезд со двора залит так, что, идя там, я проваливался по щиколотку. Причем, никак не обойти.

Не, я понимаю – на машине сел и поехал. Вот только такси к «Горкам» не приехало ни одно за 30 минут. В итоге, пока дошел с сыном пешком, утонул, кроссовки – в мусорку. Я не зажравшийся мажор, приехавший с Москвы, но такого унижения не испытывал никогда. Этот же дождь не сутки идет, он начался в районе 6 часов и за час уничтожил весь Киргородок на ЧТЗ. Вы можете сказать, что и Москву топит, но ни в Лианозово, ни в Вешняках, где я жил, никогда не было затоплено 90% пешеходного маршрута. Год назад были дожди, но такого не было. А сейчас такое чувство, что заткнули ремонтом вообще все дыры на дорогах», – пишут горожане в соцсетях. И выкладывают фото и видео. На одном из них ноу-хау от застройщиков: в новостройках на северо-западе водосточная труба большого магазина выведена из стены на уровне чуть выше 1 метра, и во время дождя вода бурным потоком хлещет прямо на тротуар.

«Перекресток Володарского и Коммуны: электрические провода в воде. Идеально».

«Каждый раз, после каждого десятиминутного дождя, я люто ненавижу всю администрацию этого города».

«Перекресток Чичерина и Комсомольского проспекта – море грязной жижи, перейти невозможно. Не вспомним администрацию добрым словом».

«Я за все время жизни у себя на родине и потом за 2 года жизни в Москве ни разу не задумывался о личном авто, при этом у меня сын маленький. Но, переехав в Челябинск, я вынужден буду идти учиться на права, потому что это просто невозможно».

«Сейчас ехала с ЧТЗ на северок по проспекту Победы. Так вот проезжая часть – это брод, куда ни ткни».

«Как тут ни вспомнить Тефтелева (бывший мэр Челябинска», у которого сегодняшний градоначальник Наталья Котова работала первым замом – прим. РИА «Новый День) и его гениальную мысль, что дожди прочистят ливневки по городу. Ну, и его кучи снега, которые таяли сами весной».

«Приложим сюда и отсутствие в городе очистных для поверхностного стока. Это вносит ощутимый вклад в заиливание реки, у которой глубина и скорость потока и так небольшая».

«Кроме ливневок, я даже не замечаю разуклонки дороги на некоторых улицах.

При сильных дождях получается река шириной в 5 метров».

«У нас и не знают, что такое разуклонка…»

«Проблема в другом: лица, которые принимают решения, не зависят от нас и нашего мнения. И сами они по городу не ходят. Поэтому никакой мотивации для вот этого всего».

«Оказалось, что десяток лавочек и кустов не создают комфортную среду».

«Уклон дороги и ливнёвки – утерянное знание предыдущей, более развитой цивилизации, к сожалению…»

«А что, когда кладут дороги новые, они не понимают своей головой, что водичка потечет если, то ей некуда будет деваться, и она будет течь так до каждого поворота, а с них дальше, дальше. Что переходы будут в воде?»

«Все всё понимают. Дело в том, что отсутствие ливнёвок – гарантия износа полотна за 2 – 4 года. А там и новый ремонт. С ливнёвками и стоком дороги и 10 лет могут служить и более, но в администрации другие интересы…»

Челябинск, Павел Зварзин

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