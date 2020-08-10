Общественники потребовали наказать чиновников Челябинска за недостоверные данные о вывозе дорожного мусора

Челябинцы уличили вице-мэра в предоставлении недостоверных сведений о вывозе мусора дорожными организациями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты организации обратились к главе Челябинска Наталье Котовой с просьбой провести внутреннюю проверку в отношении действий вице-мэра Максима Куляшова, а также просят обязать подрядчиков предоставить реальные сведения об объемах вывоза уличного мусора и местах его размещения в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде.

Общественники настаивают на полной прозрачности информации в этом вопросе и предоставлении официальных данных о вывезенном мусоре.

На протяжении текущего полугодия горожане ведут мониторинг состояния улиц города и качества выполнения работ подрядчиками по контрактам на уборку улично-дорожной сети Челябинска. Нарекания челябинцев вызвали результаты уборки грунтовых наносов и другого мусора с городских дорог, а также бездействие чиновников в вопросах контроля качества этих работ.

«Основной задачей летней уборки дорог и тротуаров является удаление загрязнений с территории города, приводящих к запыленности воздуха, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида. Наличие большого числа производственных объектов в мегаполисе и рост количества автотранспорта приводят к значительному увеличению загрязненности. В связи с этим летняя уборка приобретает крайне важное значение. Совершенно недопустимо халатно относиться к такому важному элементу уборочных дорожных работ, как сбор и вывоз уличного мусора», – пояснил эксперт организации.

На замечания активистов по уборке и вывозу наносов заместитель главы города Максим Куляшов ответил, что у всех четырех подрядчиков, действующих в городе, заключены договоры с полигоном твердых бытовых отходов (ТБО) и с региональным оператором на вывоз и приемку собранного с дорог мусора. Такая же информация появилась и в некоторых региональных СМИ и пабликах, причем с указанием объемов вывезенного мусора.

Между тем, вывоз отходов от уборки дорог не относится к деятельности по вывозу коммунальных отходов в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления», поэтому осуществляться такие работы могут только по отдельным договорам с организациями, имеющими соответствующую разрешительную документацию, отмечают общественники.

Проверяя информацию чиновника, а также сведения в публикациях СМИ об объемах вывезенного сора с дорог, общественники установили, что лишь два подрядчика заключили договоры с региональным оператором, но и те на вывоз коммунальных отходов. Если у ООО «Стройсервис» договоры с 2019 года, то ООО «Стройтех» заключил такой договор лишь в июле текущего года, да и тот на вывоз ТКО в Пласте. Оставшиеся – ООО «Динамика» и ООО «Строймеханизация» – договоров с региональным оператором и полигоном ТБО не заключали. Последняя заявка на вывоз отходов от ООО «Стройсервис» датирована 2019 годом.

«У нас возникает резонный вопрос – где все-таки размещается мусор с дорог Челябинска и что является источником информации профильного заместителя главы города об объемах собранного дорожного смета? Учитывая полученные нами сведения о вывозе мусора с улиц города, есть основания предполагать, что все указанные чиновниками объемы мусора сейчас находятся на несанкционированных свалках, представляя собой угрозу экологии», – прокомментировал представитель движения.

Общественники настаивают на проведении расследования в отношении заместителя главы города, предполагая, что чиновник не располагает достоверными данными и работа по уборке дорог города находится вне его контроля. Такая позиция может быть рассмотрена как халатность при исполнении должностных обязанностей, а следовательно, требует немедленного реагирования и принятия решений о его компетентности. Кроме того, общественники направили в прокуратуру Челябинской области обращение о проверке по фактам недостоверной информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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