У мэра Златоуста появился новый заместитель

В администрации Златоуста назначили нового замглавы по социальным вопросам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Златоуста, сегодня, 10 августа, глава города Максим Пекарский на аппаратном совещании официально представил своего нового заместителя по социальным вопросам – Наталью Ширкову.

Наталья Ширкова приступила к обязанностям с 10 августа. Ранее она занимала пост начальника отдела ЗАГС.

Предыдущий вице-мэр по социальным вопросам – Ольга Иванова – подала в отставку в середине июля. Они была представителем административной команды Вячеслава Жилина, занимавшего должность главы города до сентября 2019 года.

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