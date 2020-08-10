Больницы Южного Урала возвращаются к привычной работе

Южноуральские больницы восстанавливают свою обычную работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, госпитальные базы для COVID-19 возвращаются к работе по своему профилю. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер во время осмотра обновленного парка медицинской техники на площадке областной клинической больницы.

С понедельника, 10 августа, к своей основной работе приступили: ГБУЗ «Областной перинатальный центр»; ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск»; гинекологическое отделение горбольницы №1 Челябинска.

В ближайшее время к своему обычному профилю работы приступят: областная клиническая больница №2 и городская клиническая больница №11 в Челябинске.

Все медицинские организации, которые возвращаются к работе по своему профилю, будут надлежащим образом подготовлены, в них будет проведена полная и тщательная дезинфекция, а также ряд других необходимых профилактических мероприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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