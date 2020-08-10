Челябинские чиновники не могут справиться с незаконной рекламой, горожане нашли выход

Челябинские чиновники не могут справиться с незаконной рекламой и предлагают часть их работы взять на себя горожанам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-мэр по городской среде Александр Егоров обратился к челябинцам в соцсетях:

«Нужна ваша помощь! Магазин пива у привокзалки не понимает, что нельзя загрязнять городскую среду. Район раз в 2 недели срезает их баннер с ограждения, но те вешают вновь – борьба с ветряными мельницами.

Предлагаю устроить флеш-моб: кто проходит через перекрёсток улиц Овчинникова и Степана Разина (со стороны дома №4 по Степана Разина), срезает пивной баннер, разрезает на куски и выбрасывает в другом месте (подальше отсюда, чтобы не склеили). Фото выкладывается в чат».

Горожане удивились: «А штрафов не предусмотрено за нелегальную рекламу?» Оказалось, что в законодательстве оставлены не просто лазейки – сквозные «проходы», позволяющие размещать какую угодно рекламу практически в любом месте: «Этот баннер не отвечает признакам рекламной конструкции, – поясняет Егоров. – Не получается выписать штраф, доказав, чей именно этот баннер».

Дело в том, что в федеральном законе о рекламе под рекламной конструкцией понимаются только стабильные конструкции, а все объявления, баннеры, надписи на асфальте и так далее под действие законодательства не подпадают.

Челябинцы предлагают решить вопрос радикально: «В правила благоустройства Челябинска надо дописать: размещение отдельностоящих рекламных конструкций запрещено. Но вой от местных рекламщиков будет колоссальный. Я думаю, что стоящие отдельно рекламные конструкции городу не нужны, они только портят городскую среду».

Есть и другое предожение, не оставляющее любителям подобной рекламы никаких шансов: «Может, лучше забор убрать? Нет забора – нет рекламы». Это, кстати, решило бы проблему незаконной рекламы во многих местах Челябинска.

Челябинск, Павел Зварзпн

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